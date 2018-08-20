Kurban Bayramı'nda ne kadar et tüketmeli?

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, Kurban Bayramı süresince özellikle tüketimi artan zengin bir protein, mineral ve vitamin kaynağı olan kırmızı etin faydalarına ve doğru tüketim yöntemlerine dikkat çekiyor.
Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, kırmızı etin faydalarına dikkat çekiyor. Kırmızı etin doğru ve yeterli miktarda tüketildiğinde bağışıklık sistemini, kasları ve kemikleri güçlendirmek, kan üretimini desteklemek, cilt ve göz sağlığını korumak gibi birçok yararı bulunduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı, ete dair birçok bilgi ve öneri paylaşıyor.
DEMİR VE PROTEİN KAYNAĞI
Zengin bir protein kaynağı olan kırmızı et, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir, fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri ile B vitaminlerini içerir. Kırmızı et içerdiği demir nedeniyle anemiyi önlemeye yardımcı olurken, protein ve çinko içeriği sayesinde kas gelişimine katkı sağlar. Kırmızı etin sağlığa olan olumlu etkilerden yararlanmak için ise kırmızı etin diğer tüm besinlerde olduğu gibi porsiyon kontrolünün yapılması ve doğru pişirme yöntemlerinin uygulanması önem taşıyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA ETİ NASIL TÜKETMELİ?
Kurban Bayramı ile birlikte sofralarda daha fazla taze et tüketiliyor. Ancak normal etlere göre daha sert olan taze et hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi birçok sindirim sorununa neden olabilir. Bu rahatsızlıklar, uyku problemlerine de yol açabileceği için taze etten vazgeçemeyenlerin, eti iyi pişirerek ve mümkünse kontrollü miktarlarda tüketmesi gerekir. Kurban eti, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmelidir.
Taze kurban etleri tüketilmeden önce, güvenli şekilde saklanması, etlerin ilave yağ kullanmadan, kısık ateşte ve uzun sürede pişirilmesi gerekir. Etin uzun sürede pişmesi ve yumuşak kalabilmesi için düdüklü tencere tercih edilebilir. Ayrıca eti pişirirken kızartma ve mangal gibi pişirme yöntemleri yerine yağsız tava, fırın ya da sulu pişirme teknikleri kullanılmalıdır. Bu sayede besin öğesi kayıpları ve sağlığa zararlı madde oluşumu önlenebilir. Eti pişirirken mangal tercih ediyorsanız, pişirilen et ve diğer besinlerle ateş arasında en az 15-20 cm mesafe bulunmasına dikkat edin. Etler hızlı pişirildiğinde etin dış yüzeyi sertleşeceğinden, iç taraf pişmeyebilir. İyi pişirilmemiş et, besin güvenliği açısından risk yaratır. İyi ve doğru yöntemlerle pişirilmiş kurban etleri yeşil salata, diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt, tuzsuz veya az tuzlu ayran ve kefirle tüketilebilir.
BAYRAMDA NASIL BESLENMELİ?
Zengin bayram kahvaltılarında, tükettiğiniz porsiyonlara dikkat edebilir, kızartma ve tuz içeriği yüksek besinlerden kaçınabilirsiniz. Yumurta, peynir, süt gibi protein kaynaklarının yanında tam tahıllı ekmeğe, söğüş ve tuzsuz sebzelere, küçük miktarlarda az yağlı poğaça ve böreklere de yer verebilirsiniz. Özenle hazırlanmış bayram sofralarında yer alan çok çeşitli yiyecekler de fazla tüketime yol açabilir. Az bir çorba ile yemeğe başlayarak, hafif bir ara sıcak ve ana yemekle devam ederek, çok tuzlu ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınabilirsiniz. Bayram sofrasında farklı besin gruplarından hazırlanan yemekleri tüketerek enerji alımınızı da dengeleyebilirsiniz. Kurban Bayramı’nda artan et tüketimine bağlı olarak, sodyum alımı buna bağlı olarak da su/sıvı ihtiyacı da artabilir. Bayram süresince günde 1.5-2 litre bir başka deyişle 6-8 su bardağı su tüketmeye özen gösterin.
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