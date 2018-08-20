Kurban Bayramı'nda ne kadar et tüketmeli?

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, Kurban Bayramı süresince özellikle tüketimi artan zengin bir protein, mineral ve vitamin kaynağı olan kırmızı etin faydalarına ve doğru tüketim yöntemlerine dikkat çekiyor.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, kırmızı etin faydalarına dikkat çekiyor. Kırmızı etin doğru ve yeterli miktarda tüketildiğinde bağışıklık sistemini, kasları ve kemikleri güçlendirmek, kan üretimini desteklemek, cilt ve göz sağlığını korumak gibi birçok yararı bulunduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı, ete dair birçok bilgi ve öneri paylaşıyor.

DEMİR VE PROTEİN KAYNAĞI



Zengin bir protein kaynağı olan kırmızı et, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir, fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri ile B vitaminlerini içerir. Kırmızı et içerdiği demir nedeniyle anemiyi önlemeye yardımcı olurken, protein ve çinko içeriği sayesinde kas gelişimine katkı sağlar. Kırmızı etin sağlığa olan olumlu etkilerden yararlanmak için ise kırmızı etin diğer tüm besinlerde olduğu gibi porsiyon kontrolünün yapılması ve doğru pişirme yöntemlerinin uygulanması önem taşıyor.