HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?

06.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda noterlerin açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Peki Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı'nda noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2022?

Noterler, Kurban Bayramı'nda çalışmayacak. Kurban Bayramı resmi tatildir.

AREFE GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Noterler arefe günü ise yarım gün hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce doktoru ağır yaraladı sonra intihar etti!Önce doktoru ağır yaraladı sonra intihar etti!
Korkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdüKorkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdü
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 noterler açık mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.