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Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi?

08.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda noterlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı'nda noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda noterler açık mı 2022? Bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2022?

Noterler, Kurban Bayramı'nda çalışmayacak. Kurban Bayramı resmi tatildir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

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