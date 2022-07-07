Kurban Bayramı'nda postanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda postaneler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü PTT çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA POSTANELER AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Ayrıca hafta sonu Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet verecektir.

Postaneler / PTT şuberleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

AREFE GÜNÜ POSTANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Postaneler hafta içi 08:30- 17:30 saatleri arasında çalışıyor. Öğle arası 12.30-13.30'da veriliyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilecek. Arefe günü de her sene yarım gün tatil olmaktadır. Buna göre 8 Temmuz 2022 Cuma yani arefe günü PTT öğlene kadar hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

