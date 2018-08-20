Kurban Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! Kurban Bayramı'nda doğru beslenme önerileri

Kurban Bayramı’ndaki zengin sofralar ve birbirinden lezzetli ikramlar başta sindirim sorunları olmak üzere birçok sağlık problemine neden olabiliyor. Bu sorunları önlemenin yolunun beslenme düzeninde dengeyi sağlamaktan geçtiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Diyetisyen Seba Sarıtepe, Kurban Bayramı’nda doğru beslenmek isteyenlere önerilerde bulunuyor.
Son yıllarda bayramlar yaz dönemine denk gelse de hala birçoğumuz için bayram demek paylaşılan anlar, geniş sofralar, uzun sohbetler eşliğinde yenen yemekler ve lezzetli ikramlar anlamına geliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Diyetisyen Seba Sarıtepe, bayramın tadını çıkarırken sağlığından olmak istemeyenler için uyarılarda bulunuyor. Kurban Bayramı’nda et tüketiminin ciddi miktarda artığını hatırlatan Sarıtepe, özellikle diyabet, tansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin et tüketimini sınırlandırması gerektiğinin altını çiziyor.
Porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Diyetisyen Seba Sarıtepe, “Eti az miktarda ve kontrollü tükettiğiniz sürece bir problem yaşamayacaksınız. Fakat uzun süren katı diyetler sonucunda ne yazık ki porsiyon kontrolü çok daha zor olabiliyor. Bu nedenle beslenme düzeninde dengeyi sağlamaya odaklanın. Yılda bir gün yemeyi abartıp diğer günler ise çok sıkı diyetler yapıp kendinizi ve vücudunuzu yormayın. Canınız istediğinde ufak porsiyonlarla, istediğinizi tükettiğiniz zaman zaten özel günlerde abartmayacağınızı kendiniz gözlemleyeceksiniz. Çünkü sizin bedeniniz ve ruhunuz zaten çoktan doymuş olacak” diyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA BUNLARA DİKKAT!
Uzm. Dyt. Seba Sarıtepe, bütün bunların yanı sıra bayramda beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktaları şöyle sıralıyor:
Uygun koşullarda kesilmeyen hayvanlardan hastalık bulaşma riski çok fazladır. Bu nedenle kesimin uygun koşullarda yapıldığından emin olun.
Kesimden hemen sonra pişirilen etler henüz sert olduğu için midede hazımsızlık yaratır. Bu nedenle eti en az bir gün beklettikten sonra tüketmeye özen gösterin.
Etleri kızartmak yerine ızgara, fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.
Yemeğinizi hazırlarken et ve sebzeleri aynı kesme tahtasında kesmeyin.
Et ile yapılan yemekleri gündüz tüketmeye özen gösterin. Akşam ise mide problemleri yaşamamak için sebze ağırlıklı beslenin.
Et yemeklerinin yanında pilav, makarna gibi karbonhidrat tüketiminden kaçının. Onun yerine demir emilimini arttıracak C vitamini kaynağı sebzeleri ilave edin.
Tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine mümkünse sütlü tatlılar tercih edin.
Her zamanki gibi su tüketimini ihmal etmeyin.
Fiziksel aktiviteyi atlamayın. Akşam serinliğinde yapacağınız hafif tempolu yürüyüşlerin ruhunuza ve bedeninize ne kadar iyi geldiğini hemen fark edeceksiniz.
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