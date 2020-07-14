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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Herkes "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, kritik toplantıda bayramda alınacak tedbirlerin ele alınması bekleniyor. Tüm Türkiye toplantı sonrası açıklama yapılacak saate kilitlendi.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması olacak mı?" tüm Türkiye kritik sorunun yanıtına kilitlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısında vaka artışlarıyla ilgili tedbirler kapsamında il bazlı bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıklamıştı. Bakan Koca, açıklamasında bu haftayı işaret ederek, değerlendirme yapılacağını da sözlerine eklemişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanırken, toplantıda bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin de ele alınacağı toplantıda, koronavirüs önlemleri ve alınacak yeni kararlar değerlendirilecek. Kabinenin yaklaşan Kurban Bayramı için de olası bazı önlemleri değerlendirilmesi bekleniyor.

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