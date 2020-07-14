Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı, kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Kurban Bayramı tatilinde akraba ziyareti yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de "2020 Kurban Bayramı'ında sokağa çıkma yasağı olacak mı, 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkabilecek mi, 20 yaş altı çocuklara Kurban Bayramı'nda yasak var mı" soruları oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde olmasa da il il kısıtlama olabileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın açıklamasıyla vatandaşları "Kurban Bayramı'nda hangi illerde kısıtlama olacak, Kurban Bayramı'nda hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak" sorularının cevabını beklemeye başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara da bayram kısıtlamasıyla ilgili önemli detayları açıkladı. Öte yandan okullarda uygulanabilecek tedbirleri paylaştı. İşte Ateş Kara'nın açıklamaları; KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAMLAŞMA NASIL OLACAK? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara da bayram kısıtlamasıyla ilgili açıklamasında Kurban Bayramı'nda bayramlaşma nasıl olacak sorusunun cevabı için şu açıklamayı yaptı; "Normal kısa süreli konuşmalarımızda 1 metrelik mesafe koymamız ideal, ama karşılıklı uzun süre konuştuğumuz durumlarda 1,5 metreye çıkartacaksak çok daha ideal."

OKULLAR AÇILINCA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Birçok velinin merak ettiği konulardan birisi de okullarda alınacak koronavirüs önlemlerinin nasıl olacağıydı. Peki veliler okullar açılınca çocuklarını koronavirüsten korumak için ne yapmalı? Velilerin alacağı koronavirüs önlemleri nasıl olmalı? Hangi belirtileri göstermeyen çocuklar okula gönderilmeli? İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara'dan veliler için uyarı: "Neleri yapmamız gerekir. 2 noktadan hareket etmemiz gerekiyor. Öncellikli olarak virüsü okula sokmamamız gerekiyor. Birinci kuralımız, gencimiz virüs aldıysa ateşi, ihsali, yorgunluğu olabilir. Bugünkü bulgularla bunlar çocuklarda daha ön planda. Okula gelirken tüm çocukların ateşine bakılması lazım. Ateşi varsa öncelikle Sağlık birimine göndermemiz gerekiyor. Sağlık kuruluşunda değerlendirildikten sonra ya eve ya okula öyle gelecek. Ama ateş çocuktan %40'ını yakalar %60'ında virüs varsa yakalama şansı olmayabilir. Bir çocuk özellikle kendi verilerimize baktığımızda, %90'ı evde başkasından virüsü alıyor. O zaman şunu yapmamız gerekir bizim.

Okula gelmeden önce ailelerden her gün şöyle bir isteğimiz olacak; Bizim evimizde solunum yolu enfeksiyonu geçiren var mı? Bizim evimizde Kovid-19 hastalığı tanısı alan var mı? Solunum yolu enfeksiyonuyla, nefes darlığıyla, öksürükle hastaneye giden var mı? Böyle birisi var dendiği anda bizim çocuğumuzun o gün okula gelmek yerine sağlık birimine gidip değerlendirilecek, ondan sonra okula gelecek. Bu şekilde bir anketle soruları sorup, o çocukların evde kalmaları ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri sağlanacak. Eğer ateşi yok ve bu soruların hepsine de hayır diyorlarsa okula gelecekler. Buna rağmen yüzde 1'lik 2'lik kaçış olabilir. O zaman içerideki yayılımı nasıl keseriz? İçeride yapmamız gereken en önemli şey; yoğunluğu azaltmak, çocuklar arasındaki mesafeyi 1 metrede tutmak. Ders dinlerken evet ama birbirleri ile aktivite yaparken de maskeli olmalarını sağlamak lazım. Eğer ortak alanlarda, kapalı alanlarda hep şunu düşünmek lazım. Hep aynı sınıf, aynı grup ve öğretmenleriyle... Bu sefer 4 metrekarelik alanı uygulamamız lazım.