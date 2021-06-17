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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi?

17.06.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar bayramda kısıtlamanın olup olmayacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na bir ay gibi bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak, 23 Temmuz'da sona erecek. 13 Mayıs 2021'de başlayan ve 15 Mayıs'ta biten Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kısıtlama 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlamış ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'a kadar devam etmişti. Kurban Bayramı'nda ise neler olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. 19 Temmuz 2021 ise Kurban Bayramı Arifesi olarak karşımıza çıkıyor. 20 Temmuz 2021 Kurban Bayramı 1. günü, 21 Temmuz 2021 Kurban Bayramı 2. günü, 22 Temmuz 2021 ise Kurban Bayramı 3. günü olacak.

17 Haziran 2021 Perşembe itibariyle Kurban Bayramı'na 33 gün kalmıştır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek mal ile yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Maddi yönden gücü olmayan vatandaşlar kurban kesmek zorunda değildir. Akıl sağlığı yerinde olan, büluğa eren (ergen olan), zengin sayılacak kadar varlığı olan Müslümanlar'ın kurban kesmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması gerekir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyası olan Müslümanların kurban kesmesi gerekir. Öte yandan kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi zorunlu değildir.


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