Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na bir ay gibi bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak, 23 Temmuz'da sona erecek. 13 Mayıs 2021'de başlayan ve 15 Mayıs'ta biten Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kısıtlama 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlamış ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'a kadar devam etmişti. Kurban Bayramı'nda ise neler olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelir mi? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. 19 Temmuz 2021 ise Kurban Bayramı Arifesi olarak karşımıza çıkıyor. 20 Temmuz 2021 Kurban Bayramı 1. günü, 21 Temmuz 2021 Kurban Bayramı 2. günü, 22 Temmuz 2021 ise Kurban Bayramı 3. günü olacak.