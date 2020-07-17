Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Erdoğan açıkladı!

Kurban Bayramı’nda yasak var mı sorusu bir süredir vatandaşların gündemindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yöneltilen sorular karşısında Bakan, il bazında kısıtlamaların olabileceğini ancak zaman yaklaştığında net kararın verilebileceğini belirtmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağıydı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için kurban bayramı için de böyle bir uygulamanın olup olmayacağı tartışılıyordu. Kurban bayramı sokağa çıkma yasağı uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bayramda kurbanların kesileceğini ve vatandaşların bayramlaşmak için birbirini ziyarete gideceğini belirten Erdoğan, Kurban bayramı için böyle bir adım atmanın zor olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı yasağı uygulamasının gündemlerinde olmadığını dile getirdi. Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda koronavirüs önlemleri altında da olsa önceki bayramdan farklı bir bayram geçirileceği düşünülüyor.

