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  4. Kurban Bayramı'ndan beri bekliyorlarmış! 220 bin liralık dolandırıcılık

Kurban Bayramı'ndan beri bekliyorlarmış! 220 bin liralık dolandırıcılık

09.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kurbanlık hayvanları alıp bedelini ödemeyen 2 zanlı aranıyor. Kurban Bayramı'nda aldıkları hayvanlar için 220 bin lira ödemesi gereken zanlılarla ilgili suç duyurusunda bulunan kişiler, şüpheli şahıslara güvenmenin acısını yaşıyor. Polis ekipleri, zanlıları arıyor.

Kurban Bayramı'ndan beri bekliyorlarmış! 220 bin liralık dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre göre, Malatya Hayvan Pazarı’nda 7 satıcı, polise başvurup, sattıkları hayvanların parasını alamadıklarını belirterek 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

SENET YA DA SÖZLEŞME İMZALAMADAN VERDİLER

Daha önceden hayvan alıp sattıkları müşterileri İ.B. ve N.I.'nın Kurban Bayramı’nda satmak üzere kendilerinden kurbanlık hayvan aldıklarını, ücretlerini de Kurban Bayramı’ndan sonra kendilerine vereceklerini söylediklerini polise bildiren 7 hayvan satıcısı, daha önceden bu işi yaptıklarını bildikleri için şüpheli şahıslara güvenerek herhangi bir senet veya sözleşme imzalamadan satış işlemini yaptıklarını, ancak bu tarihe kadar paralarını kendilerine vermediklerini polise bildirip şikayetçi oldu.

220 BİN LİRALIK ZARAR!

Maddi zararların 220 bin TL civarında olduğunu beyan eden 7 hayvan satıcısının şikayetiyle ilgili tahkikata başlandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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