Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı’nı geride bırakmamızın ardından vatandaşlar Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, pek çok vatandaş Kurban Bayramı için net tarihi araştırıyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nın yasak olup olmayacağı ise henüz belli değil.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



