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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

04.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı, ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ne zaman başladığını araştırıyor.

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı’nı geride bırakmamızın ardından vatandaşlar Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, pek çok vatandaş Kurban Bayramı için net tarihi araştırıyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nın yasak olup olmayacağı ise henüz belli değil.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

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Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Ramazan Bayramı Kurban Bayramı

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