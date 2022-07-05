HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

05.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Hem dini vazifelerini yapmak hem de tatil planlarını hayata geçirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Bayramı tarihlerini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu sene Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, bayram takvimini incelemek isteyen vatandaşlar tatil planlarını da ona göre yapacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Kuyumcukent'te aidat protestosu! Kuyumcukent'te aidat protestosu!
Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdiSokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 kurban bayramı tatili kaç gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.