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Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? İşte arefe ve bayram günleri...

06.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Hem dini vazifelerini yapmak hem de tatil planlarını hayata geçirmek isteyen kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Bayramı tarihlerini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? İşte arefe ve bayram günleri...

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu sene Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, bayram takvimini incelemek isteyen vatandaşlar tatil planlarını da ona göre yapacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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