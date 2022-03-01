Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün idrak edecek?

Küslerin barıştığı, yaşlı ziyaretlerinin arttığı Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. 8 Temmuz 2022 Cuma günü Kurban Bayramı Arife'sine denk gelecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. İşte Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz 2022 Pazar, 3. günü 11 Temmuz 2022 Pazartesi ve 4. günü 12 Temmuz 2022 Salı günü kutlanacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edecek, 2 Mayıs 2022 Pazartesi sona erecek.

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edecek. Ramazan Bayramı Arifesi 1 Mayıs 2022 Pazar günü başlıyor.

2 Şubat 2022 Çarşamba Üç ayların başlangıcı olarak kabul ediliyor. 3 Şubat 2022 Perşembe Regaip Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar Miraç Kandili olacak.



