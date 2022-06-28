Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet yaykmladı!

Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı bayram tarihi yaklaşırken gündeme gelen konulardan biri. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 1. gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. gün: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Byaramı tatili ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi. Buna göre Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak.

