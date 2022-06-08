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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün?

08.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya devam ediyor. Haziran ayının ilk haftası sonrasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tarih araştırmaları başladı. Hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 'Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?' şeklinde arama yapmaya devam ediyor. Diyanet tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bayram tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala, bayram tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, '2022 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunu sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili haberleri yakından takip eden vatandaşlar, arefe günü ve bayramın 1. gününün hangi güne geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda bu yıl arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

  • 8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arefesi (Yarım gün)

  • 9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü (Tatil)

  • 10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü (Tatil)

  • 11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü (Tatil)

  • 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü (Tatil)

  • 13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

  • 14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

  • 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili (Tatil)

  • 16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili (Tatil)

  • 17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili (Tatil)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin kaç gün olacağını merak eden binlerce vatandaş ise bayram tarihlerini merak ediyor. Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü son bulacak. 13-14 Temmuz eğer hükümet tarafından tatil edilirse 8 Temmuz öğleden sonra başlayacak olan tatil 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Böylelikle vatandaşlar tam 9,5 günlük bir tatil imkanına sahip olacak.

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Kurban Bayramı
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