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Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

22.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilecek olan bu bayramın İslam alemi için önemi büyüktür. Geri sayım sürerken konuya ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı bayram tarihi yaklaşırken gündeme gelen konulardan biri. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de müslümanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıklamıştı.

Yayınlanmış olan takvime göre ise bayram bu sene 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz 2022 Salı gününde ise sonlanacak.

Ayrıca Kurban Bayramı 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleşirse bayram tatili uzatılmış olacak. Bayram tatilinin uzayıp uzamadığı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldiğind sayfamızda yer vereceğiz.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleştirilmesi için ise Çarşamba ve Perşembe günlerinin de tatil olması gerekmekte.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Kurban Bayramı
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