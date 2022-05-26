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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022: Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram hangi güne denk geliyor?

26.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022: Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram hangi güne denk geliyor?

2022 Kurban Bayramı tarihi birçok kişinin gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tarih araştırmaları internet üzerinden hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimine göre Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? Bayram hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma günü olacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi tarihine denk geliyor.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve salı akşamı sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

kurban bayramı

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28),

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34),

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

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