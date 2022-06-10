Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte Diyanet bayram tarihi

2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte ikinci bir tatil fırsatı sunan Kurban Bayramı tatili için gün ve tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İş planını ona göre ayarlayacak olan binlerce kişi, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ederken, tatilin 9 gün olabilme ihtimalini de sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte Diyanet'in belirttiği tarih.
2022 Kurban Bayramı öncesinde tarih araştırmaları sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bayram tarihini araştıran ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bayram tarihleri açıklandı. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü son bulacak.
Kurban Bayramı'nın bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını ona göre ayarlamaya başladı. 8 Temmuz Cuma gününün bayram arefesi olması sebebiyle çalışanlar yarım gün mesai yapacak. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Fakat çarşamba ve perşembe günleri de eğer tatil edilirse, 15 Temmuz'un da Demokrasi ve Milli Birlik Günü (resmi tatil) olması sebebiyle tatil diğer hafta sonuyla bağlanabilecek.
8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi (Yarım gün)
9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü (Tatil)
10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü (Tatil)
11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü (Tatil)
12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü (Tatil)
13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü
14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü
15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili (Tatil)
16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili (Tatil)
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