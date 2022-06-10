Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte Diyanet bayram tarihi

2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte ikinci bir tatil fırsatı sunan Kurban Bayramı tatili için gün ve tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İş planını ona göre ayarlayacak olan binlerce kişi, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ederken, tatilin 9 gün olabilme ihtimalini de sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte Diyanet'in belirttiği tarih.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı öncesinde tarih araştırmaları sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bayram tarihini araştıran ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bayram tarihleri açıklandı. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlarını ona göre ayarlamaya başladı. 8 Temmuz Cuma gününün bayram arefesi olması sebebiyle çalışanlar yarım gün mesai yapacak. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Fakat çarşamba ve perşembe günleri de eğer tatil edilirse, 15 Temmuz'un da Demokrasi ve Milli Birlik Günü (resmi tatil) olması sebebiyle tatil diğer hafta sonuyla bağlanabilecek.