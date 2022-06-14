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Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kurban Bayramı tarihi

14.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı, Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı vesilesiyle hem tatil yapacak hem de dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü hangi gün? İşte Diyanet 2022 Kurban Bayramı tarihi.

Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü ayın kaçına denk geliyor sorusunun yanıtı, yaklaşan bayram öncesinde birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı tarihi ve arefe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kurban Bayramı tarihi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Hem Allah katında kurban vazifelerini yerine getirmek hem de tatile çıkmak için fırsat kollayan vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı için net tarihi merak ediyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı takvimi;

  • 8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi

  • 9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü

  • 10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü

  • 11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü

  • 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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