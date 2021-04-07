Kurban bayramı ne zaman başlayacak? İşte Kurban bayramı 2021 tarihi

Müslümanların her yıl heyecanla beklediği Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı ne zaman ve 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün gibi sorular vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2021 yılında Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü olacaktır. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü itibariyle başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecektir.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet tarafından yayınlanmış olan dini takvimde, 2021 senesinde Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna gelinecek. Bir sonraki gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ





