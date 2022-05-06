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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi

06.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihi, Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 'Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?' gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar, hem tatil planı yapmak hem de biraz kafa dinlemek için tarih araştırması yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi

2022 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın kaç gün süreceği ve kaç gün resmi tatil olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

kurban bayramı

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28),

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34),

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

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Kurban Bayramı
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