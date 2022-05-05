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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

05.05.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gündeme gelen konular arasında yer almaya başladı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, hem tatil planı yapmak isteyenler hem de dini vazifelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için tarih araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, hem tatil planı yapmak hem de sevdiklerini ziyaret edebilmek için tarih araştırması yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

kurban bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Kurban Bayramı
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