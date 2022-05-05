2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişiyle birlikte bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için tarih araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, hem tatil planı yapmak hem de sevdiklerini ziyaret edebilmek için tarih araştırması yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

