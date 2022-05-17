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Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

17.05.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Bu yıl yine yaz aylarına denk gelecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi ve tatil takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2022 Kurban Bayramı için geri sayım sürmeye devam ediyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl yine hem tatil yapmak isteyen hem de dini vazifelerini gerçekleştirmek için bekleyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi ve tatil takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Kurban Bayramı
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