Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı, birçok vatandaşın gündeminde olan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı vesilesiyle hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın ne zaman olduğu ve bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bayram tarihleri şu şekilde;

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili

16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili

17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı’nda 2 günlük tatil birleşimi olmaması nedeniyle bayram tatili süresi 9 gün olmamıştı. Kurban Bayramı’nın 12 Temmuz 2022 Salı günü sona erecek olması ve 15 Temmuz 2022 Cuma gününün Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili olması nedeniyle benzer bir beklenti Kurban Bayramı tatili için de oluştu.

Yani Çarşamba ve Perşembe günleri için tatil kararı verilirse bayram tatili 9 güne çıkmış olacak. Bu kararın verilmemesi durumundaysa çalışanlar yine 2 gün senelik izin kullanarak 9 gün tatil yapabilecekler.

