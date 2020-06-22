Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? (Kurban Bayramı tarihi 2020)

2019 Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi arefe günüyle başlamıştı. 2020 Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 2020: 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi olmak üzere 4 gün tatil yapabilirsiniz.

2020 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı (1.Gün)

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı (3.Gün)

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

