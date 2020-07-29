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Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için bu önerilere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Artan kırmızı et ve tatlı tüketiminin sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çeken uzmanlar, Kurban Bayramı için önerilerde bulundu. Kırmızı et ve tatlı tüketiminin mide-bağırsak hastalıkları, şeker ve tansiyon gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bayramı sağlıklı geçirmek için 10 öneri paylaştı:

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için bu önerilere dikkat

-Et ve tatlılarda porsiyon kontrolü yapılmalı. Unutulmamalı ki yüksek kırmızı et tüketimi aynı zamanda yüksek yağ tüketimi demektir.

-Eti yerken yemeklere ara vermek önemli. Bu durum bir anda yemeğe yüklenip sindirim problemleri çekmenizin de önüne geçecektir.

-Etlerin ızgara veya haşlama olarak tüketilmesi sağlık açısından çok daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu yüzden kızartmalar yerine etler sebzelerle birlikte tavada veya fırında pişirilebilir.

-Et ile yapılan yemeklerde ilave yağ eklenmesine gerek yok. Etin doğal yapısındaki yağ, pişirme işleminde yeterli olacaktır.

-Etin pişirildiği tavanın yanmamış olmasına ve etin tavada veya fırında çok uzun süre kalmamasına dikkat edilmeli. Eğer çok uzun süre kalırsa kömürleşme olacağı için kanserojen etkisi artacaktır.

-Enfeksiyon riskine karşı etler çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmemeli.

-Etler büyük parçalar şeklinde değil tüketilecek porsiyonlarda kısa vadede -2 derecede, uzun süre saklama koşullarında ise -18 derecede saklanmalı.

-Etler 1 gün dinlendirilmeli.

-Sakatatlardan uzak durulmalı. Yüksek kırmızı et tüketimiyle birlikte kolesterol seviyesinde yükselmeye neden olabilir.

-Bayram süresince tatlı tüketimine dikkat edilmeli. Şekerli ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmesi çok daha sağlıklı olur.

Hem hazmı kolay hem sağlıklı bir tarif olarak ‘Bayram özel et tarifi’

Malzemeler

1 gün dolapta bekletilmiş 150 gr et

1/2 domates

6-8 adet mantar

1 orta boy soğan

4 gün kurusu/kuru kayısı

12-14 adet çiğ badem

1 orta boy kabak

Zeytinyağı

1/2 limon kabuğu

Yapılışı

Dolapta dinlendirilmiş etinizi haşlayın.

Az zeytinyağında önce soğanı ardından bademi 2-3 dakika kavurun, üzerine 6-8 mantarı ve kabağı ilave edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra ince dilimlenmiş gün kuruları ile karışımı soteleyin.

Soteleme işlemi bittikten sonra karışımın üzerine haşladığınız eti ilave edin.

1 kahve fincanına yakın et suyu ve 1/2 domates rendesini karışıma ilave edip kapağını kapatın.

Yaklaşık 6-8 dakika pişirin.

Afiyet olsun...


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