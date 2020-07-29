Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için bu önerilere dikkat

-Et ve tatlılarda porsiyon kontrolü yapılmalı. Unutulmamalı ki yüksek kırmızı et tüketimi aynı zamanda yüksek yağ tüketimi demektir.

-Eti yerken yemeklere ara vermek önemli. Bu durum bir anda yemeğe yüklenip sindirim problemleri çekmenizin de önüne geçecektir.

-Etlerin ızgara veya haşlama olarak tüketilmesi sağlık açısından çok daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu yüzden kızartmalar yerine etler sebzelerle birlikte tavada veya fırında pişirilebilir.

-Et ile yapılan yemeklerde ilave yağ eklenmesine gerek yok. Etin doğal yapısındaki yağ, pişirme işleminde yeterli olacaktır.

-Etin pişirildiği tavanın yanmamış olmasına ve etin tavada veya fırında çok uzun süre kalmamasına dikkat edilmeli. Eğer çok uzun süre kalırsa kömürleşme olacağı için kanserojen etkisi artacaktır.

-Enfeksiyon riskine karşı etler çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmemeli.

-Etler büyük parçalar şeklinde değil tüketilecek porsiyonlarda kısa vadede -2 derecede, uzun süre saklama koşullarında ise -18 derecede saklanmalı.

-Etler 1 gün dinlendirilmeli.