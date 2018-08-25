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Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 00:06 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin yedinci gününde yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince ülke genelindeki kazalarda ölü sayısı 107'e yükselirken, yaralı sayısı 598'e ulaştı.

Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin yedinci gününde Adana, Uşak, Ordu, Malatya, Kırıkkale, Aydın, İstanbul, Zonguldak, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 107'YE, YARALI SAYISI 598'E YÜKSELDİ

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, yaralananların sayısı 598'e yükseldi.

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BAYRAMIN SON GÜNÜNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikniğe giden aileyi taşıyan otomobil 100 metrelik uçurumdan gölete yuvarlandı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen otomobildeki bir yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'da, Denizli-Aydın karayolu Pınardere üst geçidindeki iki kazada 8 kişi yaralandı.


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