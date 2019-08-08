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Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Otobüs firmalarının koyduğu ek seferlere rağmen biletler tükendi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbullu vatandaşların kimi memleketine gitmek için, kimisi de tatil yapmak için otobüs bileti aldı. Yoğunluğun oluştuğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ise şehirler arası otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerde de biletler tükendi. Yolculardan bazıları son anda bilet bulurken, bazıları ise yoğunluğun oluşacağını düşünerek biletini 1 ay öncesinden aldı. Biletlerin pahalılığından şikayet eden vatandaşlara ise yanıt Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin’den geldi. İlgin, bayram dolayısıyla fiyatlarda artış olmadığını ifade etti. Yolcuların otogarda bavullarıyla otobüs beklemesi ise yoğunluğu gözler önüne serdi.

“Normal dönemlerde otobüs çıkışı bin 500 iken şu an 2 bin 500”
Kurban Bayramı öncesi otogarın yoğun olduğunu ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, “Bu bayramlarda otobüsler çok yoğun. Özellikle de Kurban Bayramı’nda. Tatil yörelerinde de özellikle otobüsler yoğun. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs seferleri normal zamanlarda günde bin ile bin 500 arasındayken, 7-8 günlük Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında tatillerde 2 bin ile 2 bin 500 arasında oluyor. Bu bayramda akrabalarını ziyaret edecek yolculara tavsiyede bulunacağım. Mahalle ve sokak aralarında ucuza yolcu taşıyan, teknik özellikleri yetersiz olan otobüslerle seyahat etmek can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atar” diye konuştu.

“Bayram dönemleri dışında firmalar yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyorlar”
Bilet fiyatlarının normal tarifede olduğunu dile getiren İlgin, “Biletler zaten tükendi, ilave seferler de yapılıyor. Hiçbir yolcu açıkta kalmayacak. Yolculardan tek isteğimiz otogarlardan yolculuk etmeleridir. Bayramlardan önce ve bayram dönemleri dışında firmalar rekabet amacıyla yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyorlar. Bayramlar da ise aynı tarifedir. Yolcularımızın, bizim tarifelerimizin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca tasdik edildiğini ve 4 ayda bir ancak tarifeyi değiştirebileceğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.
Son güne otobüs bileti bulduğunu söyleyen Said Cansu, “Son güne bulabildim. Yaklaşık bir haftadır arıyoruz. Bilet fiyatları değişiyor. 1 hafta önce normalde daha düşüktü, şu an ise yükseldi. Normalde 170-180 liraydı, şu anda 200 lira” şeklinde konuştu.

“Ek seferler de koyduk ama onlarda da biletler kalmadı”
Ek sefer koymalarına rağmen otobüslerde yer kalmadığını ifade eden otobüs firması görevlisi Süleyman Göksoy, “Şu anda biletler bitti, tükendi. Ek seferler de koyduk ama onlarda da biletler kalmadı. Otobüslerde yolcu yok, boş geliyorlar. Mecbur fiyatları arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Otobüslerde zor yer bulduğunu belirten Sibel Demir, “Otobüslerde zor yer bulduk. Sadece bugüne vardı, Cuma ve Cumartesi günleri yer yok. Otobüsler çok dolu, trafik çok. Bir ay önce de fiyatlar aynıydı, şu anda da aynı. Herkese iyi bayramlar” diye konuştu.

“Cenazem vardı ama otobüs yoktu”
Otobüslerde yer olmadığı için cenazesine gidemeyen Necdet Yıldırım, “Bayram öncesi biletler kalmadı. Ek sefer koymalarına rağmen yine bilet bulamıyorsun. Ben biletimi alalı bir aydan fazla oldu. Dün gidecektim cenazem vardı ama otobüs yoktu. Doğu Anadolu Bölgesi’ne giden araçların hepsi dolu. Otobüs koridorunda gitmek istedim ama yasak diye gidemedim. Mecbur bugüne kaldık. Fiyatlar 150-180 TL olmuş diyorlar. Yolda yemesi, içmesi 250 TL. Ben uçakla giderim bundan daha iyidir. Uçak benim için daha karlı” dedi.

Fiyatların yüksek olmasından yakınan Ali Osman Ünlütürk, “Sıkıntı çekmedik, ek seferler oldu. Fiyatlar almış başını gidiyor. Mazot da pahalı, hak veriyorum. Benim memleketim Sakarya, şu an Hatay’a gideceğim işlerimi halletmek için” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

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