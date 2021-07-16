Kurban Bayramı öncesi endişelendiren gelişme! Vaka sayısında 29 Mayıs'tan bu yana bir ilk

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre hafta başından bu yana aralıksız artış kaydeden yeni vaka sayısı dün, bir önceki güne göre 397 artarak 7,304'e çıktı ve 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

"BAYRAMDA VAKALAR ARTABİLİR"

Uzmanlar, haftaya başlayacak bayram tatili esnasında hareketlilik artacağı için vakaların artabileceğini belirtti.

Günlük yeni vaka sayısı ayın ilk günlerinde 4,418'e kadar gerileyerek karşılaştırılabilir verilerin yayımlandığı Kasım ayından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

AŞILAMADA İLK DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI YÜZDE 62.1 OLDU

Aşılamada ikinci doz aşısını olanların sayısı, ilk doz olanlardan hızlı olan artışını sürdürdü. Hafta başından bu yana her gün ortalama 800,000 dozun üzerinde aşı yapıldı.

İlk doz aşısını olanların 18 yaş üzerindeki nüfusa oranı Pazar akşamı yayımlanan düzeye kıyasla 1.4 puan artışla yüzde 62.1, ikinci doz aşı olanların oranı 3.2 puan artışla %30.8 oldu.

"DELTA VARYANTI BASKIN HALE GELECEK"

Uzmanlar, Ağustos'un ortasından itibaren delta varyantının Türkiye'de baskın hale gelebileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 ilde 750 kişide Delta varyantı, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantının görüldüğünü açıklamıştı.



