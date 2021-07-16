HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı öncesi endişelendiren gelişme! Vaka sayısında 29 Mayıs'tan bu yana bir ilk

Kurban Bayramı öncesi endişelendiren gelişme! Vaka sayısında 29 Mayıs'tan bu yana bir ilk

16.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi koronavirüs tablosundaki gelişme endişeye neden oldu. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 304 kişi koronavirüse yakalandı ve 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, bayram hareketliliğinin vakaları artırabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre hafta başından bu yana aralıksız artış kaydeden yeni vaka sayısı dün, bir önceki güne göre 397 artarak 7,304'e çıktı ve 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

"BAYRAMDA VAKALAR ARTABİLİR"

Uzmanlar, haftaya başlayacak bayram tatili esnasında hareketlilik artacağı için vakaların artabileceğini belirtti.

Günlük yeni vaka sayısı ayın ilk günlerinde 4,418'e kadar gerileyerek karşılaştırılabilir verilerin yayımlandığı Kasım ayından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Son Dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

AŞILAMADA İLK DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI YÜZDE 62.1 OLDU

Aşılamada ikinci doz aşısını olanların sayısı, ilk doz olanlardan hızlı olan artışını sürdürdü. Hafta başından bu yana her gün ortalama 800,000 dozun üzerinde aşı yapıldı.

İlk doz aşısını olanların 18 yaş üzerindeki nüfusa oranı Pazar akşamı yayımlanan düzeye kıyasla 1.4 puan artışla yüzde 62.1, ikinci doz aşı olanların oranı 3.2 puan artışla %30.8 oldu.

"DELTA VARYANTI BASKIN HALE GELECEK"

Uzmanlar, Ağustos'un ortasından itibaren delta varyantının Türkiye'de baskın hale gelebileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 ilde 750 kişide Delta varyantı, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantının görüldüğünü açıklamıştı.

Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldüSon Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
PARTNERAşklarını ilan ettilerAşklarını ilan ettiler
Küçük çocuğa tekme tokat dayak! Sebebi şoke ettiKüçük çocuğa tekme tokat dayak! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu kadar millet kıç kıça maskesiz tatil yerlerinde üst üste hiçbir şey olmuyor, hastalık yayılmıyor.Turizm sektörü hastalığın yayılmasına hiç sebep değil!Gelgelelim bayram da aman dikkat edelim hastalık yayılmasın aman ne güzel dünya.Süper
AŞI RANDEVUM VARDI GİTTİM AŞININ OLMADIĞI VE NE ZMAN GELECEĞİ BELLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER.AŞI GELMEZSE DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR DEMEKTİR.
@vedatctn mutlu ol aşı olmadğına delta için gelen aşıyı olursun!!!
@vedatctn AMMADA ATMIŞSIN. SAĞLIKÇILAR KÖY BAYIR GEZİP, AŞI VURACAK ADAM ARIYORLAR. SEN KALKMIŞ DİYORSUN Kİ AŞI YOKTUR VE NE ZAMAN GELECEĞİDE BELLİ DEĞİL.
ya arkadaş 1.ci doz aşılananlar nasıl %61 olur.Ne kadar yanıltıcı .Sağlık Bakanlığı aşı verileri 1.doz olanlar 38.600 ve 2.doz 19.430 ve toplam da da 61.560 şimdi buna dikkat edilmeyecek kadar ne var?Anlaşılmayacak ne var?

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Ünlü şarkıcıya eski eşinden kan donduran tehdit

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.