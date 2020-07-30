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  4. Kurban Bayramı öncesi Malatya’da korkutan vaka artışı!

Kurban Bayramı öncesi Malatya’da korkutan vaka artışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya'da yeni tip koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Vali Aydın Baruş, 1 Temmuz sonrası vakaların artışa geçtiğini belirterek, şu ana kadar 44 vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya’da vaka sayısının 2 bini geçtiğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi Malatya’da korkutan vaka artışı!

Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüs (Covid-19), 1 Temmuz sonrası özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yayıldı. Malatya’da da Mart ayında hafif düzeyde seyreden hastalık, 1 Haziran sonrası yükselişe geçti. Temmuz ayından itibaren ise yasaklarında kalkması ile kentte vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı.

"44 VATANDAŞIMIZI KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE KAYBETTİK"

Son iki gündür günde ortalama 100’e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası konuşan Baruş, Malatya’da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz’a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini dile getirdi. Son 2 gündür günlük 100’lü rakamları aştıklarını ifade eden Baruş, “Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şuanda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

"TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN BİRÇOK HASTAMIZ OLDU"

Bu salgının atlatılabilmesi içim vatandaşlara da büyük görev düştüğünü ifade eden Baruş, “Öncelikle hiçbir vatandaşımızın ‘bana bir şey olmaz’ şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmaması gerekir. Belirti vermeden tamamen tesadüfi olarak yapılan test sonucu pozitif çıkan birçok hastamız oldu. Bu hastalarımız hastalığı ayakta geçirseler de farkında bile olmadan birden fazla kişiye bulaştırdılar. Bu yüzden tedbirli olmak sadece kendimize karşı değil başta anne-babamız olmak üzere yakınlarımıza ve tüm topluma karşı bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.

Virüse karşı korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile mümkün olduğunu da dile getiren Baruş, “Bu 3 kural hayatımızın bir parçası haline gelmelidir. Maskeyi kolda, cepte, çantada taşımanın virüsten korunmaya hiçbir faydasının olmadığı da açıktır. Şehir merkezinin olması gerekenden fazla kalabalık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık olan bütün ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz. Salgının bitmediğini aksine hasta sayısının arttığını, bulaştırıcılığın yükseldiğini aklımızdan çıkarmayalım. Bayram sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin başında maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması be temizliğe dikkat edilmesi hususlarının önceliğe alınması gerekiyor. Bayramda kurallara dikkat etmezsek, kontrollü sosyal hayatı yanlış anlayarak eski alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, Malatya olarak bizleri zor günlerin beklediğini, sosyal ve ekonomik hayatta önemli sorunlarla karşılaşacağımızı, yeniden bazı kısıtlama önlemlerine geri dönmek zorunda kalacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

"BAYRAMDAN SONRAKİ SÜREÇ BİZİM İÇİN ZOR GEÇEBİLİR"

Kurban Bayramı süresince de tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Vali Baruş, “Kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim. Gerekli tedbirleri almazsak bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir” diye konuştu. (İHA)

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