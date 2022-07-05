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Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

05.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanırken, uzmanlar da sağlığı tehlikeye atabilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu. Kurban etini yanlış tükettiğimizde ortaya çıkabilecek durumlara karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle kurban kesildikten sonra kaslarda oluşan Rigor Mortis yani ölüm sertliği hastalığını işaret etti.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ve sağlıklı beslenme konusunda bilgiler vererek Rigor Mortis hakkında uyarılarda bulundu.

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Uzman Diyetisyen Betül Öztürk Kurban Bayramı’nda et tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra ete uygulanan pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğu belirtti. Kurban etini doğru şekilde tüketmemizde insan sağlığını bozabileceğine değinerek uyarılarda bulundu.

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RİGOR MORTİS HASTALIĞINA DİKKAT

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kesimden hemen sonra tüketilen etin insan sağlığını bozduğuna değinen Öztürk, “Kurban etini kesimden sonra tüketimini önermiyoruz. Hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan Rigor mortis ‘ölüm sertliği’ sindirime uygun değildir. Ölüm nedeniyle oksijen yardımıyla enerji oluşumu durur ve kasların kasılıp gevşemesi bozulur. Kasılıp gevşeme için gerekli enerji sağlanmadığı için bazı lifler kasılı bazıları gevşek durumda kalır, kasılı durumda kalan lifler ete sertlik verir” dedi.

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KURBAN ETİ HEMEN TÜKETİLMEMELİ

Kurban etinin tüketilmeden önce dinlenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, “Kesimden 1,2 gün sonra sert kas lifleri yumuşamaya başlar. Bu nedenle etlerin yeme kalitesini artırmak için kesimden sonra olgunlaştırmak gerekir. Hayvan kesildikten sonra etin yumuşaması ve suyu vermesi için en az 1 gün uygun depolama koşullarında beklemelidir. Yağlı kâğıt da veya buzdolabı poşetinde 3 veya 5 derece buzdolabında bekletilmelidir. Yeni kesilmiş et sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi problemlere yol açabilmektedir. Bundan dolayı tüketilmesini önermiyoruz. Eğer çok tüketmek isteyen bireyler varsa az miktarda ve iyi pişmiş olarak tüketmelerini öneriyoruz” diye konuştu. (İHA)


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