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Kurban Bayramı öncesi yeni dolandırıcılık: Ucuz koyun! Çok sayıda gözaltı var

27.05.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken koyun satışıyla ilgili dolandırıcılık haberleri de geliyor. Son olarak 3’ü kamu görevlisi 31 şüphelinin, ucuz fiyata koyun satma bahanesiyle sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddia edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi yeni dolandırıcılık: Ucuz koyun! Çok sayıda gözaltı var

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan 6 aylık çalışmanın sonucu, iddiaya göre şebeke mensuplarının sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında 'kapora' adı altında para aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

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MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Bu şekilde çok sayıda vatandaşı milyonlarca liralık zarara uğrattıkları anlaşılan şebekeye yönelik bugün Iğdır merkezli Van, Bursa ve Kars'ta çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katıldığı operasyonda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 31 kişi yakalandı.

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Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı olan ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye çıkarılacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Iğdır
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