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Kurban Bayramı öncesi ’zoonotik hastalık’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.

Kurban Bayramı öncesi ’zoonotik hastalık’ uyarısı

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kurban Bayramı’nda zoonotik hastalıklara (hayvandan insana geçebilen hastalık) maruz kalma riskinin arttığını belirterek, özellikle dikkat edilmesi gereken hastalığın kist hidatik olduğunu söyledi. Hülür, “Kistli sakatatları hayvanlara yedirmeyin, derin bir çukura gömün” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiği konusunda açıklamada bulundu.
Hayvanlarla daha fazla temas edilmesinin ve kurban eti tüketilmesinin, bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini arttırdığını ifade eden Hülür, hayvanın kısa sürede kesilmesinin çevreye de önemli bir yük getirdiğini kaydetti.

“Ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır”
Zoonotik hastalıklara değinen Hülür, şöyle devam etti:
“Ülkemizde bu hususta önem arz eden zoonotik hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz gelmektedir. Kurban Bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı; insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar kedi, tilki ve özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Köpeklerin bağırsaklarında yaşayan parazit yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılmakta, bu yumurtalar rüzgar ve böceklerle yayılarak yiyeceklere, suya ve toprağa bulaşmaktadır.”

“Derin çukurlara gömün”
Parazit yumurtalarının bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi, suların içilmesi sonucu insanların ve hayvanların iç organlarında kist oluştuğunu belirten Hülür, “İç organlarında kist oluşan bu hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir” dedi.
Hastalıktan korunmak için kontrol önlemlerinin alınması, hastalıklı sakatatların imhasının yapılması hastalığın önlenmesinde en önemli adıma sahip olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, “Kistli sakatatları hayvanlara yedirmeyin, derin bir çukura gömün. Kurban bayramında sağlıklı beslenmek için buzluktan çıkarılmış ve çözülmüş etleri tekrar dondurmayın. Et pişirirken ızgara, fırınlama, haşlama gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bekletmeyin. Günlük et tüketimine dikkat edin. Kesik ve yaralanma durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun” ifadelerini kullandı.

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