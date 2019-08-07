Kurban Bayramı öncesi ’zoonotik hastalık’ uyarısı

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kurban Bayramı’nda zoonotik hastalıklara (hayvandan insana geçebilen hastalık) maruz kalma riskinin arttığını belirterek, özellikle dikkat edilmesi gereken hastalığın kist hidatik olduğunu söyledi. Hülür, “Kistli sakatatları hayvanlara yedirmeyin, derin bir çukura gömün” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiği konusunda açıklamada bulundu.

Hayvanlarla daha fazla temas edilmesinin ve kurban eti tüketilmesinin, bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini arttırdığını ifade eden Hülür, hayvanın kısa sürede kesilmesinin çevreye de önemli bir yük getirdiğini kaydetti.

“Ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır”

Zoonotik hastalıklara değinen Hülür, şöyle devam etti:

“Ülkemizde bu hususta önem arz eden zoonotik hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz gelmektedir. Kurban Bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı; insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar kedi, tilki ve özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Köpeklerin bağırsaklarında yaşayan parazit yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılmakta, bu yumurtalar rüzgar ve böceklerle yayılarak yiyeceklere, suya ve toprağa bulaşmaktadır.”