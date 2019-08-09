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Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde denetimler yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bugün Bakanımızın talimatıyla 81 ilde denetimler aynı anda başladı. Biz de 39 ilçemizde 750 denetçiyle denetimlerimize başladık. Denetimlerde bizim için önemli olan, işletmenin asgari teknik ve hijyenik şartları taşıması” dedi.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Özellikle tatlı imalathanelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışanların kılık kıyafetleri, iş yerinin hijyen koşulları incelendi. 81 ilde başlatılan denetim kapsamında, iş yerlerinin ruhsat açısından yasallığı, imalat ve satış yapan personelin hijyen koşullarına uyup uymadıkları, imalat yapılan yerlerin fiziki durumuna bakıldı.

“39 ilçemizde 750 denetçiyle denetimlerimize başladık”
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Biz Tarım ve Ormanlık Bakanlığı olarak gıdanın çiftlikten çatala kadar bütün safhalarını kontrol ediyoruz. Fakat bazı dönemlerde denetimlerimi yoğunlaştırmak zorundayız. Kurban bayramında şekerleme, tatlı, çikolata üreten yerleri biraz daha yoğun denetliyoruz. Bugün Bakanımızın talimatıyla 81 ilde denetimler aynı anda başladı. Bizde de 39 ilçemizde 750 denetçiyle denetimlerimize başladık. Şu anda bir tatlı imalathanesindeyiz. Denetimlerde bizim için önemli olan, işletmenin asgari teknik ve hijyenik şartları taşıması, mutfağındaki düzeni, fiziki durumu. Personelin üzerini değiştirdiği yere kadar bütün her yeri inceliyoruz. Akabinde üretim esnasındaki çalışanların hijyen belgeleri var mı, çalışma esnasında gerekli şartlara uyuyorlar mı, bone, eldiven takıyorlar mı, ham maddeleri aldıkları yerler düzgün mü kayıtları var mı, haşere ilaçlaması yapıyorlar mı bütün bunları komple değerlendiriyoruz. İşletme eğer teknik ve hijyenik şartları taşıyorsa olumlu olarak denetimimizi sonlandırıyoruz” dedi.

“Ürünlerden numune alıp analize gönderiyoruz”
Gün içinde yaklaşık 400 işletmenin denetleneceğini belirten Karaca, “Biz işletmelerde sadece denetim de yapmıyoruz. Belli aralıklarla belli ürünlerden numuneler alarak analize gönderiyoruz. Tatlılarda, şekerlemelerde suni boya veya koruyucu var mı diye bakıyoruz. Mesela baklavada fıstık yerinde bezelye kullanılıp kullanılmadığına da bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“Denetimlerin sıklaştırılmasını bizim için daha iyi”
İşyeri denetlenen işletme sahiplerinden Levent Yüksel, “Bu denetimlerin fazlalaştırılması, sıklaştırılması bizim için daha iyi. İş yerimizin daha mükemmele ulaşmasını sağlarız. Biz mükemmel oldukça herkes mükemmel olur. Biz bu denetimlerin daha fazla olmasını istiyoruz. Özellikle küçük işletmelerde. 5-4 bin lira ciro yapan işletmelere gitsinler ki onlarla rekabet şansımız olsun, rekabet oluşturalım” dedi.

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