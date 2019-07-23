HABER

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirgenmek için askeri helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirgenmek için askeri helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 10 araca cezai işlem uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Ağlı karayolu ve Kastamonu-Devrekani karayolu güzergahında yaşanan kazaları en aza indirebilmek için helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Sikorsky helikopterinde destek verdiği trafik ve asayiş uygulamasında 232 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 10 araca ise cezai işlem uygulandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah boyunca oluşturulan trafik uygulama noktalarına jandarma trafiğe ait Sikorsky helikopterle denetim yapıldı. Helikopterden izlenerek, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler denetim yapan ekiplere bildirildi.

Kural ihlalleri Sikorsky helikopterle tespit edildi
Yapılan denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, ‘hız, cep telefonuyla konuştu, emniyet kemerini takmama, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı.

10 araca trafik cezası kesildi
Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 232 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 10 araca trafik cezası uygulandı. Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
KKKA Şemdinli’de can aldıKKKA Şemdinli’de can aldı
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişmeTarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de 'kiralık ev' uyarısı!

O şehirde kiralık ev uyarısı: Bu yıl sıkıntı yaşayacağız

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

Yargıdan asistan hekimler için emsal karar!

Türk donanması Doğu Akdeniz'de

Türk donanması kritik noktada

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.