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  4. Kurban Bayramı sonrası dönüş devam ediyor! Vali'den uyarı geldi

Kurban Bayramı sonrası dönüş devam ediyor! Vali'den uyarı geldi

25.07.2021 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile D-650 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren kişilerin yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bayram trafiğine takılmak istemeyen tatilcilere alternatif sunan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı da rahatlatıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden İstanbul'a kadar kesintisiz ulaşım sağlayan yolu tercih eden sürücü sayısında normal günlere nazaran artış olduğu görülüyor.

Ayrıca D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunda da normalin üzerinde bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Bölgedeki trafik durumu drone ile görüntülendi.

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, dönüşe geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşların rahat bir şekilde evlerine dönebilmesi için trafik ekiplerinin yoğun bir mesai yaptığını, denetimleri artırdıklarını ve il hudutları içerisinde de gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Vali Kaldırım, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Sakarya
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