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Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşleri devam ederken, dönenlerin sayısının 26 bine ulaştığı bildirildi.

Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden bugüne kadar dönenlerin sayısı 26 bine ulaştı. Kurban Bayramı’nda, Pasaport, Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile aldıkları randevudan sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 46 bin Suriyeli ülkesine giderek yakınları ile bayramlaştı.

Dönüşleri 31 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek dönüşlerde bugüne kadar 26 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Bu arada bazı Suriyelilerin güvenli bölge olan İdlib’e gidişleri de devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Suriye mülteci

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