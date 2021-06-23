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Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Bayram tatili 15 Temmuz'la birleştirilecek mi?

23.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının sona ermesi ve Temmuz ayına az bir zaman kalmasıyla beraber Kurban Bayramı için de geri sayım başladı. 2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 20 Temmuz Salı gününden başlayan bayram tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Bayramın ilk ve son gününün hafta sonuna denk gelmesi sonucundaysa Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkıyor. Peki Kurban Bayramı 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilecek mi?

Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Bayram tatili 15 Temmuz'la birleştirilecek mi?

19 Temmuz Pazartesi gününün arife olması ve Kurban Bayramının 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bunun sonucunda Kurban Bayramının ilk ve son günleri hafta sonu tatiline denk geliyor ve bu sebeple 2021 Kurban Bayram’ında 9 günlük bir tatil başlıyor. Vatandaşlar ise bir önceki hafta 15 Temmuz resmi tatili olmasından dolayı, iki tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki Kurban Bayram tatili 15 Temmuz’la birleştirilecek mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

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  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI 15 TEMMUZ'LA BİRLEŞECEK Mİ?

Türkiye’de 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak tatilin, 16 Temmuz Cuma ve hafta sonunda devam etmesi, 19 Temmuz Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece Kurban Bayramı ile birlikte 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar tam 11 gün tatil yapılması planlanıyor.

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Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Ancak iş dünyası bu kadar uzun süreli resmi tatile pek sıcak bakmıyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor.


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