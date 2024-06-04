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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Beklenen gün geldi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

04.06.2024 06:22
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 16 Haziran'a sayılı günler kala tüm Türkiye aynı sorunun yanıtını merak ederken, tatil planları için geri sayıma başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından geçen bir yılın masaya yatırılacağı kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Beklenen gün geldi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerinin ardından bir yıl geride kalırken, bugün yapılacak Kabine toplantısında hükümetin bir yıllık karnesi masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda en önemli gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili olacak. Tatil planı yapmak isteyen milyonlarca kişi "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

OKULLAR 14 HAZİRAN'DA KAPANIYOR

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

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EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

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Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak. Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı tatil
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