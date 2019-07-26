Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Pek çalışan yaz ayında güzel bir tatil yapmak için Kurban Bayramı’nı bekliyor. Özellikle de uzun bir tatil olma olasılığı nedeniyle. 2019’da Kurban Bayramı’nın denk geldiği günlere bakıldığında 9 günlük tatil olma olasılığı görülüyor ancak bu hafta içi 2 günün hükümetçe tatil edilmesine bağlı.

KURBAN BAYRAMI 9 TATİL OLUR MU?

Doğal olarak çalışanlar özellikle de yaza denk gelen Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak istiyor. Kimileri deniz tatili için güney inmek, kimileri de evinde kafa dinlemek için uzun bir tatil müjdesi bekliyor.

Özellikle kıyı bölgelerimizin turizm sektörü tatilin uzamasını talep ediyor ancak uzun tatil istemeyenler de mevcut. Örneğin Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden Kurban Bayramı ile ilgili çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Kurban bayramı yaklaşsa da ve pek çok kişi artık bayram tatili programını yapmış olsa da henüz hükümetten Kurban Bayramı ile ilgili bir açıklama gelmedi.