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Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Temmuz ayının sonuna gelinirken Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Uzun tatil umut edenler Kurban Bayramının 9 gün tatil olacak mı merak ediyorlar. İşte Kurban Bayramı ile ilgili son gelişmeler...

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Pek çalışan yaz ayında güzel bir tatil yapmak için Kurban Bayramı’nı bekliyor. Özellikle de uzun bir tatil olma olasılığı nedeniyle. 2019’da Kurban Bayramı’nın denk geldiği günlere bakıldığında 9 günlük tatil olma olasılığı görülüyor ancak bu hafta içi 2 günün hükümetçe tatil edilmesine bağlı.

KURBAN BAYRAMI 9 TATİL OLUR MU?

Doğal olarak çalışanlar özellikle de yaza denk gelen Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak istiyor. Kimileri deniz tatili için güney inmek, kimileri de evinde kafa dinlemek için uzun bir tatil müjdesi bekliyor.

Özellikle kıyı bölgelerimizin turizm sektörü tatilin uzamasını talep ediyor ancak uzun tatil istemeyenler de mevcut. Örneğin Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden Kurban Bayramı ile ilgili çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Kurban bayramı yaklaşsa da ve pek çok kişi artık bayram tatili programını yapmış olsa da henüz hükümetten Kurban Bayramı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

  • Arefe Günü = 10 Ağustos 2019 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün = 11 Ağustos 2019 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün = 12 Ağustos 2019 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün = 13 Ağustos 2019 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün = 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019’da GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

Önümüzdeki Kurban bayramı dışında çalışanların tatil yapabileceği veya çalışıyorlarsa mesai ücreti alabilecekleri tatil günleri şunlar:

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bu sene, 29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğer 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alırsanız hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil planı yapma imkanınız ortaya çıkar.

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