Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Pek çalışan yaz ayında güzel bir tatil yapmak için Kurban Bayramı’nı bekliyor. Özellikle de uzun bir tatil olma olasılığı nedeniyle. 2019’da Kurban Bayramı’nın denk geldiği günlere bakıldığında 9 günlük tatil olma olasılığı görülüyor ancak bu hafta içi 2 günün hükümetçe tatil edilmesine bağlı.
Doğal olarak çalışanlar özellikle de yaza denk gelen Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak istiyor. Kimileri deniz tatili için güney inmek, kimileri de evinde kafa dinlemek için uzun bir tatil müjdesi bekliyor.
Özellikle kıyı bölgelerimizin turizm sektörü tatilin uzamasını talep ediyor ancak uzun tatil istemeyenler de mevcut. Örneğin Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden Kurban Bayramı ile ilgili çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.
HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Kurban bayramı yaklaşsa da ve pek çok kişi artık bayram tatili programını yapmış olsa da henüz hükümetten Kurban Bayramı ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Önümüzdeki Kurban bayramı dışında çalışanların tatil yapabileceği veya çalışıyorlarsa mesai ücreti alabilecekleri tatil günleri şunlar:
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bu sene, 29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğer 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alırsanız hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil planı yapma imkanınız ortaya çıkar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum