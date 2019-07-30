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Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bayramı bekleyenlerin gündeminde 9 gülünk tatil var. Peki Kurban Bayramı 9 gün oldu mu? Hükümetten Kurban Bayramı tatilinin uzaması ile ilgili bir açıklama geldi mi? İşte Kurban tatili ile ilgili son eglişmeler ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kurban Bayramı açıklaması...

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Çalışanlar için yılı içindeki önemli tatil fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı için çok az bir süre kaldı. 4 günlük Kurban Tatili denk geldiği günlere göre 9 gün tatil olabilir. Ancak bunun için hükümetin iki günü tatil ilan etmesi gerekiyor. İşte Kurban tatili ile ilgili son eglişmeler ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kurban Bayramı açıklaması...

KURBAN BAYRAMI 9 TATİL OLDU MU?

Doğal olarak çalışanlar özellikle de yaza denk gelen Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak istiyor. Kimileri deniz tatili için güney inmek, kimileri de evinde kafa dinlemek için uzun bir tatil müjdesi bekliyor.

Özellikle kıyı bölgelerimizin turizm sektörü tatilin uzamasını talep ediyor ancak uzun tatil istemeyenler de mevcut. Örneğin Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden Kurban Bayramı ile ilgili çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

BERAT ALBAYRAK'TAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Henüz hükümetten 9 günlük tatilin ilanına dair bir açıklama yok. Ancak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tatilin uzatılmasına olumlu bakmıyorum." dedi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Arefe Günü = 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün = 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün = 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün = 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün = 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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kurban bayramı bayram tatili

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