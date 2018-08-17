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Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 44'ü aştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular yollara düştü. Tatillerini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.

Trafiğin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

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