Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı ne zaman?

"Bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Planlarına yön vermek için resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

