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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

10.06.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene de ilgiyle takip edilen Kurban Bayramı'nın tarihi merak ediliyor. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı, Temmuz ayına denk gelecek. Bayramın ilk gününün denk geldiği tarih ve bayram tatili ise süresi ise merak edildi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bu sene de Kurban Bayramı tatilinin tarihi ve kaç gün tatil olacağı merak edildi. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı bayram tarihi yaklaşırken gündeme geliyor. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de müslümanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıklamıştı.

Yayınlanmış olan takvime göre ise bayram bu sene 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz 2022 Salı gününde ise sonlanacak.

Ayrıca Kurban Bayramı 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleşirse bayram tatili uzatılmış olacak. Bayram tatilinin uzayıp uzamadığı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldiğind sayfamızda yer vereceğiz.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Bayram bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleştirilmesi için ise Çarşamba ve Perşembe günlerinin de tatil olması gerekmekte.

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Kurban Bayramı

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