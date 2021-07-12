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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

12.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı. Kritik toplantıda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazanacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı. Kritik toplantıda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazanacak.

Kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi.

Kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi.

TATİL SEÇENEKLERİ

Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesi durumunda Türkiye, 11 gün tatil yapmış olacak.

15 Temmuz’la bayram tatilinin birleştirilmemesi durumunda Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de kamu çalışanları için resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

Arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz arası 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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