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  4. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

05.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacakken Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının da bugün belli olması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

1 Temmuz'da başlayan normalleşmenin ardından kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.00'da başlaması planlanan toplantıda ana gündem koronavirüsle mücadele olacak.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durum, üçüncü doz uygulaması başlayan aşılama çalışmaları ve yerli aşı geliştirme süreciyle ilgili brifing verecek. Yerli aşının sonbaharda uygulamaya başlanması öngörülüyor. 5 Temmuz itibarıyla 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 913 bin 425 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 15 milyon 678 bin 300 olmak üzere toplam 52 milyon 671 bin 765 kişiye aşı yapıldı.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masa olacak.

Toplantıda perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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