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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

12.07.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na az bir süre kala tatilinin kaç gün olacağı merak edilirken, gözler kritik kabine toplantısına çevrildi. Bugün gerçekleşecek olan kritik toplantıda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazanacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

Kabine bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli konusu koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.

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Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımların değerlendirileceği toplantıda, aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

"Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak?" sorusu da toplantıda ele alınacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve tatilin 11 güne çıkarılması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Kabine toplantısı sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başka derdimiz kalmadı. iki senedir yatıyoruz tatil düşünecek halimiz mi kaldı diyen yok.

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