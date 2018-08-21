Kurban Bayramı tatilinde 3 günlük kaza bilançosu: 51 ölü, 244 yaralı (2)

TATİLİN 3 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 51 ÖLÜ, 244 YARALI
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilin üçüncü gününde trafik yoğunluğunun azalmasına rağmen kazalarda can kayıpları devam etti, birçok ailenin bayramı zehir oldu.
Bugün öğleden sonra Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Zonguldak, Uşak, Burdur, Kocaeli, Şanlıurfa ve Gümüşhane illerinde 12 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.
Böylece Arife günü meydana gelen 21 kazada ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı.
Tatilin başladığı 17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen toplam 67 kazada 51 kişi öldü, 244 kişi de yaralandı.
Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle oldu:
17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)
20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü) : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)
TOPLAM: 51 ölü, 244 yaralı (67 kaza)
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor
Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum