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Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 261 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden bayramın birinci günü saat 16.00’ya kadar 76 kaza oldu. Bu kazalarda 56 kişi öldü, 261 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.
Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya’da 2’şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.
19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya’da 3, Manisa’da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya'da meydana geldi.
Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak’ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane’de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı’nın ilk günü saat 16.00’ya kadar İstanbul’da 2, Uşak, Sakarya, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane ve Tunceli olmak üzere 9 kaza oldu. Bu kazalarda 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

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